المخابرات السودانية تعلن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمخدرات

أعلن جهاز المخابرات العامة في السودان، السبت، ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وأنواع مختلفة من المخدرات.
وأضاف دمبلاب أن "قائمة الأسلحة المضبوطة شملت بنادق كلاشينكوف و2 رشاش جرينوف، إلى جانب كمية كبيرة من الذخائر".
وأكد أن "جهاز المخابرات العامة في السودان هو جهاز وطني يؤدي واجبه بمهنية عالية، ويعمل بالتنسيق مع كافة الأجهزة والمنظومات الأمنية الأخرى كالقوات المسحلة والدعم السريع وقوات الشرطة والاستخبارات العسكرية".
من جانبه، أشاد رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري الانتقالي، جمال عمر بالمهمة التي نفذها جهاز المخابرات العامة، مبيناً أن هذه الضبطية من الأسلحة والمخدرات تؤكد على مهنية جهاز المخابرات ويقظته، ودوره الكبير في استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.
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