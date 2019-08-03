الشرطة الأمريكية: إطلاق نار بالقرب من متجر بولاية تكساس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الشرطة الأمريكية، إنها تتصدى لشخص يطلق الرصاص في مدينة إل باسو بولاية تكساس اليوم السبت بمحيط مركز سيلو فيستا التجاري.
وقالت شرطة إل باسو عبر حسابها بموقع "تويتر": "الوضع ما زال متطورا في محيط المركز التجاري الذي يقع في شرق المدينة".
وطالبت شرطة المدينة في تغريدتها الأشخاص بتفادي المركز التجاري ومحيطه، دون أن تذكر أي تفاصيل أخرى عن الحادث.
من جهتها، أعلنت وسائل إعلام محليّة أن ما جرى هو تبادل لإطلاق النار في أحد متاجر وولمارت في المدينة.
وكان شخصان قتلا وأصيب شرطي بجروح في أحد متاجر وولمارت في ولاية ميسيسيبي الثلاثاء الماضي.
وقبلها بيومين قتل 3 أشخاص، أحدهم صبي عمره 6 أعوام، برصاص شاب يبلغ من العمر 19 عاماً أطلق النار في مهرجان للطعام في جيلروي بولاية كاليفورنيا.
وغالباً ما تشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار دامية.
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