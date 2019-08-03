إعفاء قيادات أمنية في العراق على خلفية هروب سجناء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أمر وزير الداخلية العراقي ياسين طاهر الياسري، السبت، بإعفاء كل من قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم شرطة باب الشيخ وحجزهم في مقر الوزارة.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لوزير الداخلية تلقته وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع)، جاء أمر الإعفاء على خلفية هروب عدد من الموقوفين المودعين على ذمة قضايا جرائم مخدرات في مركز شرطة القناة.

كما وجه الوزير بتشكيل لجنة تحقيق من كبار ضباط الوزارة للكشف عن ملابسات حادثة هروب الموقوفين.

وأمر الوزير العراقي بحجز ضابط مركز شرطة القناة والوجبة المكلفة بالواجب واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأوعز بتشكيل عدة فرق عمل للبحث والتحري عن الهاربين وتكثيف الإجراءات الاستخبارية وتوحيد الجهود لإلقاء القبض عليهم.