أردوغان يعتقل 41 شرطيا.. والتهمة غولن

أصدرت السلطات التركية، السبت، قرارات اعتقال بحق 41 شرطيا على خلفية مزاعم الانتماء إلى حركة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة عام 2016.

وبحسب العديد من وسائل الإعلام التركية، ومن بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "خبر ترك" المقربة من النظام، صدرت قرارات الاعتقال عن النيابة العامة في مدينة أضنة (جنوب).

وشملت قرارات الاعتقال 41 من عناصر الشرطة معظمهم لا يزال بالخدمة في 19 ولاية؛ بحسب بيان صادر عن النيابة التي قالت إن العناصر المطلوبة متهمة بالانتماء لجماعة غولن التي تدرجها أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.

وفور صدور قرار التوقيف بدأت قوات الأمن شن عمليات أمنية متزامنة لضبط المتهمين المطلوبين.

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ويزعم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، أن غولن هو من دبر الانقلاب المزعوم، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.





وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.

ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة الداعية فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.

وفي فبراير/شباط 2017، كشف الوزير أن حملات كثيرة استهدفت الجنود وركزت على القوات الجوية والشرطة للقبض على من وصفهم بـ"أئمّة سريين".