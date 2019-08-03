قيادي بحزب ميركل يتوقع انهيار الائتلاف الحاكم

توقع أنجو زنفتليبن، رئيس فرع حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي في ولاية براندنبورج، عدم استمرار الائتلاف الحاكم في الحكم لفترة طويلة.

وفي تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل آم زونتاج" الألمانية الصادرة غدا الأحد قال زنفتليبن: "إنه يعتقد أن الانتخابات البرلمانية المحلية في الولايات الشرقية ستسرع وتيرة سقوط وانهيار الائتلاف الحاكم".

ورأى زنفتليبن أن السبب في السقوط يتمثل في موقف الحزب الاشتراكي الديمقراطي "فقيادة الحزب شاغرة وليست هناك ضغوط ملحة لشغلها".

وتوقع انطلاق نقاشات أخرى لدى الاشتراكيين الديمقراطيين في حال سجلوا نتائج سيئة في انتخابات برلماني سكسونيا وبراندنبورج.

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وأعرب السياسي الألماني عن اعتقاده بأن الناس لم يعودوا يفرقون في نقدهم للسياسة في ألمانيا بين الحكومة الاتحادية والولايات.

ويطمح زنفتليبن إلى تشكيل حكومة في براندنبورج يقودها حزبه المسيحي ولم يستبعد الدخول في ائتلاف مع حزب اليسار، وقال: "إن الحزب المسيحي يجب أن يكون مستعدا للتحرك بشكل غير معتاد، فتقبل بعضنا أفضل من الإبقاء على صور الأعداء".

وعن حزب الخضر، قال زنفتليبن: "إن هناك نقاط التقاء بين الحزبين"، مضيفا أنه على استعداد لإعطاء توسيع نطاق مسارات القطارات والدراجات الأولوية على بناء الطرق في سياسة النقل.

وأضاف أنه في حال ضخ المزيد من الاستثمارات في القطارات، فإن هذا سيكون مشروعا مشتركا للحزبين.

وأعرب عن استعداده للقبول بحلول توافقية فيما يتعلق بملف التخلي عن الفحم في استخراج الطاقة.