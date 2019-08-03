زعيم القاعدة لديه “شكوى قلبية” خطيرة

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

كشف مسؤول دولي كبير مشارك في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، إن هناك معلومات تشير إلى أن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري لديه “شكوى قلبية”,

وأضاف المسؤول، أن المعلومات تشير إلى أن الظواهري كان مصابًا بمرض خطير لكنه حذر من صعوبة التأكد من خطورة مشاكله الصحية والتأثير الذي قد تحدثه على طول عمره، وفقا لسي إن إن.

وأضح المسؤول أن احتمال أن يكون الظواهري، الذي يبلغ من العمر 68 عامًا، مصابًا بمرض خطير “يزيد من حالة عدم اليقين بشأن خطط التعاقب القيادي على المدى الطويل للقاعدة”.

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وكان ينتظر أن يتولى حمزة بن لادن، ابن أسامة بن لادن، قيادة التنظيم، لكن مسؤولًا أمريكيًا أخبر CNN، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتقد الآن أنه قد مات

وتمت الإشارة إلى صحة الظواهري أيضًا في تقرير مراقبة للأمم المتحدة، تم توزيعه هذا الصيف على مجلس الأمن. نقلا عن “معلومات دولة عضو”.

وأشار التقرير إلى أن الظواهري “ورد أنه في حالة صحية سيئة”، وذكرت أنه على الرغم من أن “تنظيم القاعدة ما زال مرنا”، فإن “صحة زعيمه وطول عمره.. وكيف ستعمل الخلافة أصبحت موضع شك”.

واستمر الظواهري في الظهور بشكل متكرر في فيديوهات القاعدة، وكان آخرها في الشهر الماضي، فيما لم تكن هناك علامات واضحة على أنه يعاني من حالة صحية خطيرة في مقاطع الفيديو هذه”.