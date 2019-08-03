الان تتابع إقالة قادة أمنيين في العراق بعد فرار سجناء شرقي بغداد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 53 دقيقة - 8:33 م, 3 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 منهم قائد شرطة بغداد الخليج 365-متابعات أعلن وزير الداخلية العراقي، ياسين طاهر الياسري، اليوم، السبت، إعفاء قادة أمنيين على خلفية هروب 15 سجينا من أحد مراكز الشرطة شرقي بغداد.

وذكرت مصادر في وزارة الداخلية العراقية “أن الياسري قرر إعفاء كل من

قائد شرطة بغداد و مدير شرطة الرصافة و مدير قسم باب الشيخ من مناصبهم على خلفية فرار 15سجينا من مركز شرطة القناة شرقي بغداد اليوم”.

وأوضحت المصادر أن قوات الشرطة العراقية تمكنت من إلقاء القبض على 3من الفارين فيما يجري حاليا البحث عن الآخرين.

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