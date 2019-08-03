كوريا الشمالية تختبر صواريخ جديدة.. وترمب: كيم ذكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ- سول

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية أمس الأول كانت جزءا من نظام مطور حديثا لإطلاق الصواريخ.

وأشرف الزعيم كيم جونج أون وكبار المسؤولين على تجربة «نظام صاروخى موجه مطور حديثا متعدد الإطلاق وكبير العيار».

وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية إن التجربة أجريت لاختبار «أداء الطيران والتحكم في الارتفاع وقدرات السيطرة على عملية التتبع ومعدل الضربات»، وأضافت أن كيم «أعرب عن ارتياحه البالغ لنتيجة اختبار الإطلاق».

Advertisements

وجاء التطور بعد يوم من إطلاق كوريا الشمالية صاروخين من يونجهونج، بإقليم هامجيونج الجنوبي في البحر الشرقي، حيث قالت سول يبدو أنهما صاروخان باليستيان قصيران المدى.

وفي واشنطن، تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اختبارات الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية، وأشاد بالزعيم كيم جونج أون كشخص لديه «رؤية رائعة وجميلة لبلاده».

وقال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنه سيفعل الشيء الصحيح لأنه «ذكي للغاية ولا يريد إحباط صديقه، الرئيس ترمب!».

وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه فقط مع وجود ترمب في البيت الأبيض يمكن أن تتحقق رؤية كيم، ومن ثم امتدح الدكتاتور، قائلا إن إمكانات كوريا الشمالية كدولة تحت قيادة كيم «غير محدودة».