ظريف يهدد بالخطوة الثالثة لخفض التزام إيران النووي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن بلاده ستنفذ الخطوة الثالثة لخفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي في الظروف الراهنة.

وادعى ظريف في تصريح أمس أوردته وكالة أنباء فارس الإيرانية، أن جميع الدول الأعضاء في اللجنة المشتركة للاتفاق النووي أجمعت على أن أمريكا هي السبب وراء كل التوترات، وأن مطالب إيران واضحة ومحددة منذ البداية ولا تتوقع شيئا يتجاوز الاتفاق.

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وأضاف «لقد قلنا بأنه لو لم ينفذ الاتفاق النووي بصورة كاملة فسنقوم نحن أيضا بتنفيذه بتلك الصورة الناقصة، وبطبيعة الحال فإن جميع إجراءاتنا تأتي في إطار الاتفاق النووي».

وأشار إلى طلب بعض الدول الأعضاء في مجموعة «1+4» لعدم تنفيذ الخطوة الثالثة لخفض التزامات الاتفاق النووي من جانب إيران وقال، إن هذا الموضوع هو من صلاحيات الجمهورية الإيرانية لتتخذ القرار بشأنه، ومن المؤكد أنه لو لم تنفذ الأطراف الأخرى التزاماتها في إطار الاتفاق النووي فسيتم اتخاذ هذه الخطوة (الثالثة) في سياق الإجراءات السابقة.

وكانت إيران قد اتخذت خطوتين لخفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وهما زيادة تخصيب اليورانيوم عن النسبة المحددة وهى 67ر3%، وزيادة المخزون من اليورانيوم منخفض التخصيب عن الكمية المقررة، وهى 300 كجم.