وزير الانقلاب المنشق يلوح بوثائق تكشف فضائح الحوثيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن وزير الإعلام المنشق عن حكومة الميليشيات الحوثية عبدالسلام جابر، أنه سيكشف عن وثائق تؤكد تبعية الميليشيات الحوثية لإيران، لا سيما المتعلقة بالمنظومة الصاروخية التي تقوم بتزويدها، وقال في منشور على حسابه بالفيس بوك: «ترقبوا آلاف الوثائق الرسمية التي تؤكد تبعية الحركة الحوثية لإيران، المنظومة الصاروخية بالوثائق خلال أيام».

وكان جابر تمكن من مغادرة مناطق سيطرة الحوثيين في نوفمبر 2018م وعقد في العاصمة السعودية الرياض مؤتمرا صحفيا أكد فيه أن جماعة الحوثي لديها مشروعها بنزع هوية الدولة اليمنية وفرض سياسة مغايرة لطبيعة الشعب اليمني.

وفي السياق، تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية قصف الأحياء السكنية والمجمعات الصناعية بالحديدة بالصواريخ والقذائف في خرق واضح للهدنة الأممية، وارتكبت جريمة تعد الثانية من نوعها في مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري خلال أقل من أسبوع، بعد أيام من تدميرها مصنع الألبان، حيث شنت قصفا مكثفا وأصابت مستودعا تابعا لمصنع الورق وأحرقته كاملا.

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ولفت الإعلام العسكري للقوات اليمنية المشتركة أن قصف الميليشيات بقذائف الهاون ومختلف الأسلحة الرشاشة طال في الوقت نفسه أحياء سكنية في شارع صنعاء مخلفا المزيد من الأضرار في منازل وممتلكات المواطنين.

إلى ذلك أصدرت 147 منظمة مجتمع مدني بيانا مشتركا استنكرت فيه الصمت الإقليمي والدولي على جرائم ميليشيات الحوثي المتمردة بحق المدنيين اليمنيين. وأدانت المنظمات اليمنية، في بيانها ارتكاب ميليشيات الحوثي الإرهابية عددا من الجرائم المروعة بحق المدنيين والتي تؤكد «تعمدها ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والقتل المباشر والممنهج واستهداف الأطفال والمدنيين».

وسرد البيان عددا من الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات، بينها مجزرتان دمويتان في مدينة تعز مطلع هذا الأسبوع، والتي أصيب جراءها 7 أطفال وشخص مدني آخر، كما قتل الطفلان زكريا خالد صالح حاتم، وشقيقته خلود خالد صالح حاتم، عام ونصف، والأخرى عشرة أعوام، بالإضافة إلى قتل الآلاف أغلبهم من الأطفال والنساء والمدنيين في مناطق سيطرتها ومناطق النزاع الأخرى.

وحملت المنظمات الحوثيين والأمم المتحدة المسؤولية التبعية إزاء صمتها على جرائم القتل والقصف والترويع، والذي أدى إلى استمرار الميليشيات الحوثية في ارتكاب تلك الجرائم بشكل يومي، مستغلة المواقف الضبابية للأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن.

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