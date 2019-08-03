هادي: حماية المواطنين مسؤولية الأجهزة الأمنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على ضرورة أن يعمل الجميع على توحيد الجهود والصفوف، والحفاظ على وحدة النسيج المجتمعي، في مواجهة العدو المتربص بالشعب اليمني في كل منطقة وموقع، وخطوط التماس من الميليشيات الحوثية الإيرانية المتمردة.

وحمل الرئيس هادي في اتصال بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري ومحافظ عدن أحمد ربيع، المحافظين وقيادات الأجهزة الأمنية في مختلف المناطق المحررة مسؤولية أي تقصير في تنفيذ هذه التوجيهات، وتحمل المسؤولية الكاملة تجاه حماية المواطنين.