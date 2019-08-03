شكرا لقرائتكم شاهد كيف مازح ترمب الأوروبيين.. ما علاقة مرسيدس وBMW؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إن الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية لم تكن قط غير مطروحة على الطاولة في محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي، وإنها شيء ربما يضطر لفرضه إذا لم يحصل على ما يريده في المفاوضات.

وأدلى ترمب بتعليقاته إلى الصحافيين في البيت الأبيض بعد قليل من توقع اتفاق لبيع المزيد من لحوم الأبقار الأميركية إلى أوروبا.

وأعقب ذلك بالقول مازحاً إن إدارته تعمل "على رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على جميع سيارات مرسيدس-بنز وبي إم دبليو التي تدخل بلدنا"، ثم قال إنه كان يمزح فقط.