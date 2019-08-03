هاني حسين
قال أيمن حمادة مدير عام تنوع الأنواع الأجناس في وزارة البيئة، إنه هناك انتشار لـ صور ثعابين طريشة ميتة في طائرة أحد الأشخاص ولكن مكان تواجدها غير واضح.
وأضاف أيمن حمادة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى...
كانت هذه تفاصيل خبر البيئة تفجر مفاجأة مدوية بشأن ثعابين الطريشة بـ كمبوندات التجمع.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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