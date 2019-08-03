البيئة تفجر مفاجأة مدوية بشأن ثعابين الطريشة بـ كمبوندات التجمع.. فيديو

هاني حسين

قال أيمن حمادة مدير عام تنوع الأنواع الأجناس في وزارة البيئة، إنه هناك انتشار لـ صور ثعابين طريشة ميتة في طائرة أحد الأشخاص ولكن مكان تواجدها غير واضح.

وأضاف أيمن حمادة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى...