المنار: أحد الموقوفين بقضية قبرشمون اعترف باطلاق النار على أبي فراج

أفادت مصادر قناة "المنار" بأن أحد الموقوفين في حادثة ​قبرشمون​ اعترف بإطلاق النار على مرافق وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ الراحل سامر أبو فراج.

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