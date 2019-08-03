أشار امين الهيئة القيادية في "​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​" ​العميد مصطفى حمدان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن "ابلغ مثال عن توحّش المنافقين في زمن تجليات مدارس الطوائفجيين والمذهبيين، ما قاله وائل ابن وهبي أبو فاعور على النشيد الأجمل في فلسطين وفي العروبة وفي الوطنية، ونشيد الشهداء". وأضاف: "تصبحون على اللا وطن.. وتصبحون على زمن الكانتونات الطائفية والمذهبية.. وها هم الأوادم يحاضرون بالعفة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى حمدان: أبلغ مثال عن توحش المنافقين ما قاله ابو فاعور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.