الحريري تبلغت من الشماع جهوزية المبنى الجديد لقوى الأمن الداخلي في صيدا

استقبلت رئيسة كتلة "المستقبل" النائبة ​بهية الحريري​، في مجدليون، المدير التنفيذي للشركة العربية للأعمال المدنية المهندس محمد الشماع، واطلعت منه على تقدم سير العمل في مشاريع انمائية وخدماتية تنفذها الشركة في ​مدينة صيدا​، ولا سيما مشروع المبنى الجديد ل​قوى الأمن الداخلي​ في صيدا (السنترال القديم) "الذي أنجزت المرحلة الثانية والأخيرة منه بمساهمة من إبن صيدا المغترب المهندس أحمد النداف"، بحسب المكتب الاعلامي للحريري.

وبعدما تبلغت الحريري من الشماع أن المبنى سيكون جاهزا في أيلول المقبل، جرى البحث في بعض الأمور المتعلقة بتجهيز المبنى وربطه الكترونيا واعتماد الطاقة البديلة فيه، وكذلك في التحضير لحفل الافتتاح الرسمي للمبنى.

وابدت الحريري اعجابها الشديد بالمبنى مع اتمام مرحلته النهائية، منوهة ب"التنفيذ المتقن والمتميز للمشروع بإشراف المهندس الشماع".

كما اطلعت منه على مسار استئناف العمل بالمرحلة الثانية من مشروع متحف صيدا التاريخي في منطقة الفرير في صيدا القديمة، بعد توقيع العقد المخصص لهذه المرحلة التي تتضمن استكمال متممات البناء والبدء بتجهيزه.

وجرى البحث أيضا في أوضاع عدد من الطرقات الرئيسية والداخلية في صيدا وجوارها، وما هو بحاجة منها للتأهيل والتعبيد لإدراجها ضمن ورش التعبيد الدورية. كما جرى التداول في قضايا انمائية وخدماتية عامة.