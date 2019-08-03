اخبار العالم

الحريري تبلغت من الشماع جهوزية المبنى الجديد لقوى الأمن الداخلي في صيدا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

استقبلت رئيسة كتلة "المستقبل" النائبة ​بهية الحريري​، في مجدليون، المدير التنفيذي للشركة العربية للأعمال المدنية المهندس محمد الشماع، واطلعت منه على تقدم سير العمل في مشاريع انمائية وخدماتية تنفذها الشركة في ​مدينة صيدا​، ولا سيما مشروع المبنى الجديد ل​قوى الأمن الداخلي​ في صيدا (السنترال القديم) "الذي أنجزت المرحلة الثانية والأخيرة منه بمساهمة من إبن صيدا المغترب المهندس أحمد النداف"، بحسب المكتب الاعلامي للحريري.

وبعدما تبلغت الحريري من الشماع أن المبنى سيكون جاهزا في أيلول المقبل، جرى البحث في بعض الأمور المتعلقة بتجهيز المبنى وربطه الكترونيا واعتماد الطاقة البديلة فيه، وكذلك في التحضير لحفل الافتتاح الرسمي للمبنى.

وابدت الحريري اعجابها الشديد بالمبنى مع اتمام مرحلته النهائية، منوهة ب"التنفيذ المتقن والمتميز للمشروع بإشراف المهندس الشماع".

كما اطلعت منه على مسار استئناف العمل بالمرحلة الثانية من مشروع متحف صيدا التاريخي في منطقة الفرير في صيدا القديمة، بعد توقيع العقد المخصص لهذه المرحلة التي تتضمن استكمال متممات البناء والبدء بتجهيزه.

وجرى البحث أيضا في أوضاع عدد من الطرقات الرئيسية والداخلية في صيدا وجوارها، وما هو بحاجة منها للتأهيل والتعبيد لإدراجها ضمن ورش التعبيد الدورية. كما جرى التداول في قضايا انمائية وخدماتية عامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحريري تبلغت من الشماع جهوزية المبنى الجديد لقوى الأمن الداخلي في صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا