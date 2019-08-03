وليد البعريني جال في عكار وبارك للضباط المتخرجين

جال عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​، في عدد من قرى وبلدات عكار، ومنها بلدتا بزبينا وبزال حيث هنأ الملازمين المتخرجين من الكلية الحربية سامر خالد عياش وأحمد محمد عكاري.

واثر الجولة، أشار البعريني إلى أن "التواصل مع أهلنا في عكار والإستماع إلى مطالبهم، سياسة انتهجناها ولن نحيد عنها من باب الوفاء لأهل الوفاء والوقوف إلى جانب من أولونا ثقتهم وعلقوا علينا آمالهم".

وبارك للضباط المتخرجين جميعا "وبالأخص أبناء عكار"، مؤكدا أن "علاقة أبناء عكار ب​الجيش اللبناني​ علاقة مصيرية، فالجيش درع الوطن ورمز وحدة الدولة".