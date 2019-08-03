اشارت مصادر ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ لقناة الـ "mtv" إلى ان "الاشتراكي يحضر لخطة مواجهة سياسية وقضائية وسيتم عقد ​مؤتمر​ صحافي ظهر الثلاثاء لوضع النقاط على الحروف"، معتبرة ان "هناك مخططا لاستهداف النائب السابق ​وليد جنبلاط​ ومحاصرته". وأكدت المصادر أن "الحزب التقدمي الاشتراكي لن يقف مكتوف الايدي وهو لا يؤخذ لقمة سائغة"

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الاشتراكي للـ mtv: نحضر لخطة مواجهة سياسية وقضائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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