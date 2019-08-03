مصدر قيادي بالاشتراكي للـ mtv: عون وباسيل ضغطا على المحكمة العسكرية لاقصاء احد القضاة

اشار مصدر قيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي لقناة الـ "mtv" إلى ان "هناك ضغوطا حصلت على المحكمة العسكرية من قبل ​الرئيس ميشال عون​ والوزير ​جبران باسيل​ من أجل إقصاء القاضي المناوب فادي صوات واستبداله بقاضٍ آخر".

وكشف المصدر أن "خلافا وقع بين احد الوزراء المحسوبين على العهد واحد ​القضاة​ في المحكمة العسكرية"، مشيرا الى ان "رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​ يتخوف من محاولة تحريف وتطيير تحقيق ​فرع المعلومات​".