اشار مصدر قيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي لقناة الـ "mtv" إلى ان "هناك ضغوطا حصلت على المحكمة العسكرية من قبل الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل من أجل إقصاء القاضي المناوب فادي صوات واستبداله بقاضٍ آخر".
وكشف المصدر أن "خلافا وقع بين احد الوزراء المحسوبين على العهد واحد القضاة في المحكمة العسكرية"، مشيرا الى ان "رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يتخوف من محاولة تحريف وتطيير تحقيق فرع المعلومات".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر قيادي بالاشتراكي للـ mtv: عون وباسيل ضغطا على المحكمة العسكرية لاقصاء احد القضاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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