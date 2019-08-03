آلان عون: لتحرير الحكومة من قبضة إشكال قبرشمون

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​آلان عون​، في حديث تلفزيوني، أن رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ حريص على أن تعود الحكومة إلى العمل من جديد، مشيراً إلى أنه معني بذلك ولا يستطيع أن يبقى متفرجاً وهذا من صلب صلاحياته الدستورية.

وأوضح عون أن الإستمهال كان من المفترض أن يكون في بداية الأزمة، لكن اليوم لا أحد يقدم أي أفق متى تنتهي المهلة، متحدثاً عن جهود يقوم بها رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​، داعياً لتحرير الحكومة من قبضة هذا الإشكال.