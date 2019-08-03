التربية نفت دعوة الراسبين بالدورة الإستثنائية للشهادة المتوسطة للحصول على إفادات

نفى المكتب الإعلامي في ​وزارة التربية​ والتعليم الخبر الذي يتم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي، والذي يدعو الراسبين في الدورة الإستثنائية للشهادة المتوسطة إلى الحصول على إفادات. وأكد المكتب أن مطلقي الشائعات المغرضة سيكونوا موضع ملاحقة جزائية، وستتم ملاحقتهم بحسب مقتضيات القانون.

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