مصادر الـ"LBC": تسجيلات لمسؤول إشتراكي تطلب منع موكب باسيل من العبور إلى كفرمتى

تحدثت مصادر قناة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" عن تعليمات مثبتة بالصوت لمنع موكب وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ من العبور إلى ​كفرمتى​، قبل وقوع حادثة ​قبرشمون​.

وكشفت المصادر أنه في أحد التسجيلات يقول أحد المسؤولين في "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" يقول بامكان وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب أن يعبر وحده أم غيره لا.

وأوضحت المصادر نفسها أن الحديث عن البيض والبندورة كان على سبيل التمويه عن المحتوى الحقيقي للصناديق وهو الذخيرة، معتبرة أن الحملة السياسية التي يقوم بها "الإشتراكي" هدفها نقل الإهتمام من مكان إلى آخر.