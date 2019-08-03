اشارت مصادر مقربة من المحكمة العسكرية للـ mtv إلى ان "إدعاء مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم لا يمكن الا ان يكون مطابقا لتحقيقات فرع المعلومات"، معتبرة ان "ما يفعله غانم هو توصيف الوقائع بحسب ما ورد في التحقيق".
ورأت المصادر أن "غانم يبني ورقة ادعائه على تحقيق فرع المعلومات وهو لم يستخدم عبارة كمين في ادعائه".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مقربة من المحكمة العسكرية للـ mtv: القاضي غانم يبني ادعائه على تحقيق فرع المعلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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