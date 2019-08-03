الداخلية التركية: ضبط طن من المتفجرات خلال عملية ضد داعش شمالي سوريا

أعلنت ​وزارة الداخلية التركية​ عن "ضبط طن من المتفجرات خلال عملية مشتركة لقوات الدرك والاستخبارات ضد ​تنظيم داعش​ في مركز ​مدينة الباب​ شمالي ​سوريا​".

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