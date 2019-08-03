بالصور- إعدام 250 كيلو دواجن فاسدة في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
شنت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، اليوم السبت، حملة تفتيشية مكبرة على عدد من المطاعم والمنشآت الغذائية بمدينة الزقازيق.
أسفرت الحملة عن ضبط وإعدام 252 كيلو دواجن؛ تبين وجود تغير في خواصها الطبيعية، داخل مطعمين في مدينة الزقازيق، فيما جرى مخاطبة الجهات المختصة بشأن استصدار قرارات بالغلق لوجود خطر داهم على الصحة العامة.
كما جرى سحب عينات أغذية من عدد من المحلات والمنشآت الغذائية، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي.
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