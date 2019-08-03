الحكومة الموريتانية تقدم استقالتها للرئيس الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - نواكشوط - (د ب أ): قدمت الحكومة الموريتانية اليوم السبت استقالتها لرئيس الجمهورية الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني وفق مقتضيات الدستور. وقد قدم الوزير الأول محمد سالم ولد البشير استقالة حكومته للرئيس مساء اليوم . وسيتم تعيين وزير أول لتشكيل حكومة جديدة.

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