مصرع عناصر تابعة لميليشيات الحوثي في قصف للجيش اليمني غربي الجوف

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن - (أ ش أ):
لقى عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، اليوم السبت، في قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني اليمني غربي محافظة الجوف.
وذكر موقع ( سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية – ان مدفعية الجيش استهدفت مواقع متفرقة للمليشيا الحوثية المتمردة، في مديرية المصلوب.
كما استهدفت مدفعية الجيش الوطني اليمني مخزن أسلحة للمليشيا الحوثية، في المديرية ذاتها، وأدى القصف إلى تدمير المخزن، وحدوث انفجارات شديدة ومتتالية، إلى جانب مصرع وجرح عدد من عناصر المليشيا الحوثية.
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