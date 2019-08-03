محافظ القاهرة: خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة 6 درجات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تخفيض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للناجحين بالشهادة الإعدادية إلى 214 درجة، بدلا من 220 درجة.

وقال بيان لمحافظة القاهرة، اليوم السبت، إن هذا القرار يأتي استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور، وبعد دراسة متأنية من مديرية التربية والتعليم لأعداد الطلبة المقبولين للحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول، وحتى لا يؤثر ذلك على سير العملية التعليمية.

واعتمد اللواء خالد عبدالعال نتيجة أداء امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية وبلغت نسبة النجاح 88.5%، حيث تقدم 25923 طالبًا نجح منهم 22946 طالبًا.

وبلغت نسبة نجاح الطلاب الدولية 96.2% حيث نجح 125 طالبًا، من إجمالي 130 طالبا، كما بلغت نسبة نجاح الرياضية الإعدادية 75.6% وبالنسبة للمكفوفين 90%، أما القسم المهني فبلغت نسبة النجاح 85.5% وبلغت نسبة النجاح 100% لطلبة الصم وضعاف السمع.