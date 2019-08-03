8 أغسطس الجاري.. الرئيس الإندونيسي يزور ماليزيا لتعزيز علاقات البلدين

أعلن السفير الإندونيسي لدى ماليزيا رشدي كيرانا، اليوم /السبت/ أن رئيس بلاده جوكو ويدودو سيقوم بزيارة رسمية إلى ماليزيا يوم 8 أغسطس الجاري.
وقال السفير الإندونيسي - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما)الماليزية - إن الرئيس الإندونيسي يتمتع بعلاقة وثيقة مع رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، ومن المتوقع أن يتم تعزيز العلاقات بين البلدين خلال زيارته الرسمية.
وأكد ثقته من أن ويدودو سيركز على التعاون مع ماليزيا بشكل أوثق من أجل أن يعم الرخاء خلال فترة ولايته الثانية.
وكان ويدودو قد فاز بولاية رئاسية ثانية في /مايو/ الماضي؛ حيث حصل على 55.5% من الأصوات مقابل 44.5% لمنافسه الجنرال المتقاعد برابو سوبيانتو.
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