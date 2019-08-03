مقتل وإصابة 5 من عناصر داعش بضربات جوية عراقية بديالي

أوردت الوكالة الوطنية العراقية للانباء (نينا) اليوم السبت أن خمسة عناصر من تنظيم (داعش) سقطوا بين قتيل وجريح خلال ضربات جوية في منطقة حمرين بديالي. في منطقة حمرين بديالي. ونقلت الوكالة عن مصدر أمني عراقي - لم تسمه - القول إن الطيران الحربي العراقي نفذ 4 طلعات جوية ضد أهداف خلايا داعش ضمن حوض حمرين شمال شرق بعقوبة؛ ما أسفر عن تدمير 3 أهداف ومقتل وإصابة خمسة من إرهابيي داعش. الطيران الحربي العراقي نفذ 4 طلعات جوية ضد أهداف خلايا داعش ضمن حوض حمرين شمال شرق بعقوبة؛ ما أسفر عن تدمير 3 أهداف ومقتل وإصابة خمسة من إرهابيي داعش.

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