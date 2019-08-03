عودة 3بحارة روس إلى بلادهم بعد إطلاق سراحهم في ليبيا

عاد ثلاثة من البحارة الروس، تم احتجازهم على متن سفينة نفط يونانية في ليبيا، إلى بلادهم اليوم /السبت/ بعد أن أُطلق سراحهم.

وقال منسق الاتحاد الدولي لعمال النقل في روسيا سيرجي فيشوف - في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) -

إن البحارة الروس من السفينة اليونانية (تيميتيرون)، الذين أُطلق سراحهم في ليبيا "عادوا إلى وطنهم"، مضيفا أن هؤلاء الروس كانوا محتجزين مع باقي طاقم السفينية من يونانيين وأوكرانيين.



واحتجزت قوات خفر السواحل الليبي ناقلة النفط اليونانية - في يونيو 2016 - وعلى متنها مواطنون من أوكرانيا وروسيا واليونان. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية - حينها - أن السفارة الروسية في ليبيا - التي كانت تمارس عملها في ذلك الحين من مقرها في تونس - تتابع المعلومات الواردة بشأن اعتقال الناقلة والمواطنين الروس.