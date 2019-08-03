اعتقال 30 شخصاً وسط موسكو لمشاركتهم بمظاهرة غير مرخصة

اعتقلت الشرطة الروسية، 30 شخصا اليوم السبت في موسكو أثناء مظاهرة شارك فيها حوالي 350 متظاهرا؛ احتجاجا على استبعاد المرشحين المستقلين من الانتخابات البلدية بالعاصمة الشهر المقبل.

وذكر بيان للمكتب الصحفي بوزارة الداخلية الروسية اليوم السبت أن حوالي 350 شخصا شاركوا في تظاهرة غير مرخصة في موسكو، ما أدى إلى

Advertisements

اعتقال 30 منهم بسبب الإخلال بالنظام العام.



وتقول مصادر المعارضة الروسية إن عدد المعتقلين على يد الشرطة بلغ 200 شخص على الأقل ، من بينهم المحامية المعارضة ليوبوف سوبول أحد المرشحين الذين تم رفض مشاركتهم في الانتخابات البلدية بموسكو في

سبتمبر المقبل .



وكان أنصار المعارضة الروسية قد أعربوا عن غضبهم بسبب منع العديد من مرشحيهم من خوض انتخابات مجلس المدينة المقررة في الشهر المقبل. وتقول وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية إن شرطة موسكو دعت المواطنين إلى الامتناع عن المشاركة في الاحتجاجات غير المرخصة وحذرت من خطر الاستفزازات. وأكدت الشرطة أنها سترد بقوة وبسرعة على انتهاكات القانون وستتخذ التدابير اللازمة لضمان سيادة القانون وسلامة المواطنين.



