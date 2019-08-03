مقتل وإصابة تسعة أشخاص في انفجار عبوة ناسفة غرب أفغانستان

لقي أربعة أشخاص حتفهم ، وأصيب خمسة آخرون بجراح ، في انفجار عبوة ناسفة بحي "زينداجان" التابع لمقاطعة "هرات " غربي أفغانستان ، اليوم السبت.

ونقلت وكالة أنباء "خامة - برس " الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم " هرات " جيلاني

فارهاد ، قوله إن عبوة ناسفة تم زرعها على جانب الطريق تم تفجبرها ، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص ، بينهم رئيس حي زينداجان ، شكر الله شاكر، وأخاه ، واثنان من أفراد الطاقم الأمني المرافق له، وإصابة خمسة آخرين من الطاقم الأمني .



ولم تعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة، ومن بينها حركة "طالبان " على هذه الأنباء، حتى الآن.



ويُعتبر إقليم "هرات " من الأقاليم التي تنشط فيها عناصر حركة "طالبان" ، حيث تنفذ العديد من الهجمات التي تستهدف المؤسسات الأمنية والحكومية في البلاد.