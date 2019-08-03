أردوغان يضع حجر الأساس لأول كنيسة سريانية في إسطنبول

وسيتم بناء الكنيسة في حي يسيلكوي في ضاحية العاصمة الاقتصادية للبلاد، وستخصّص للسريان الأرثوذكس، إحدى الطوائف المسيحية الشرقية الضاربة جذورها في هذه المدينة والتي تقيم صلواتها باللغة الآرامية، لغة السيد يسوع المسيح بحسب التعاليم المسيحية.
وقال أردوغان خلال وضع حجر الأساس للكنيسة، في حفل نقل التلفزيون وقائعه مباشرة على الهواء إنّه "لمن واجب الجمهورية التركية تلبية الاحتياجات المكانية للطائفة السريانية لممارسة عبادتها، والسريان هم أبناء قدامى لهذه المنطقة".
ويمول أبناء الطائفة السريانية بناء هذه الكنيسة التي يتوقع أن يتم الانتهاء من تشييدها في غضون عامين.
وكان أردوغان أصدر في 2009، حين كان لا يزال رئيساً للوزراء، أمراً لبلدية إسطنبول بالعثور على أرض لبناء كنيسة للطائفة السريانية المحليّة التي يبلغ عدد أبنائها في إسطنبول 17 ألف نسمة.
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