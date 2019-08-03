مصر ترحب باتفاق وقف الأعمال العدائية فى موزمبيق

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، عن ترحيبها بتوقيع رئيس جمهورية موزمبيق فيليبي نيوسي ورئيس حزب "رينامو" أوسوفو مومادي، على اتفاق الوقف النهائي للأعمال العدائية العسكرية بين الحكومة والمعارضة، استمراراً للخطوات التي اتخذها الجانبان ضمن مسار المصالحة الوطنية.

وبحسب حساب وزارة الخارجية المصرية على "فيسبوك"، أشاد البيان بالجهود التي قام بها رئيس جمهورية موزمبيق خلال الفترة الماضية نحو التوصل إلى سلام دائم، معرباً عن تطلع مصر لأن تسفر تلك المساعي عن المزيد من الازدهار والرخاء لجمهورية موزمبيق الشقيقة.

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