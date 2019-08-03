آلاف المتطوعين يكافحون حرائق الغابات شرقي روسيا

قالت السلطات الروسية، إن الآلاف من عمال خدمات الطوارئ يكافحون، اليوم السبت، حرائق غابات شرقي روسيا، تغطي حالياً مساحة 125 ألف هكتار.

وفي منطقة إيركوتسك، يحاول 4500 متطوع منع انتشار الحرائق إلى المستوطنات القريبة، وفقاً لما ذكرته وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء. وذكر التقرير أن 121 مستوطنة تقع داخل المنطقة التي بها أعلى المستويات خطورة من الدخان.

وقالت وكالة الغابات الاتحادية، إن الحرائق دمرت مساحة إجمالية قدرها 3 ملايين هكتار حتى الآن.

ويقدم الجيش الروسي أيضاً الدعم لعمليات مكافحة حرائق الغابات. ويقدر الخبراء الأضرار التي لحقت بغابة تايجا، وهي أيضاً غابة مهمة لمناخ العالم، بـ 2.4 مليار روبل (36 مليون دولار).

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وتسببت أيام الصيف الحارة إلى جانب انخفاض هطول الأمطار، في ظروف جافة سهلت اندلاع حرائق الغابات. وغطت سحب كثيفة من الدخان مساحات شاسعة شرقي روسيا ومنغوليا المجاورة.

وهناك أيضاً تحقيق مستمر بشأن عمليات حرق متعمد، إذ يشتبه في أن الحرائق ناجمة عن إشعال نيران، على الرغم من وجود لافتات عدة تُحذر من القيام بذلك.