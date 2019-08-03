الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة بمديرية الصفراء في صعدة

حررت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بمروحيات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، مواقع جديدة في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، بعد معارك مع ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن قوات الجيش الوطني حررت مرتفعات جبال "الدخاس" و"الخضاض" بمديرية الصفراء، مشيراً إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات الانقلابية، واغتنام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وتعدّ صعدة المعقل الرئيسي وأكبر المحافظات استنزافاً لميليشيات الحوثي الانقلابية، والتي تكبدت فيها خسائر بشرية فادحة خلال الأسابيع القليلة الماضية.
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