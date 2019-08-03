البرلمان العربي يرحب بالاتفاق على الوثيقة الدستورية في السودان

رحب البرلمان العربي بالاتفاق على الوثيقة الدستورية الذي تم الإعلان عنه اليوم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بجمهورية السودان.

واعتبر الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، أن الاتفاق يعد خطوة هامة على طريق إتمام متطلبات المرحلة الانتقالية تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والسلام والحرية والنهضة والإزدهار.

وثمّن السلمي في بيان أصدره اليوم، كافة الجهود التي بُذلت من كل الأطراف للتوصل لهذا الاتفاق الدستوري الهام، على الرغم من الصعوبات الجسيمة التي تعترض مسار المرحلة الانتقالية الحالية التي تمر بها جمهورية السودان.

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وأشاد بالمسؤولية الكبيرة التي تحلى بها المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير للوصول لهذا الاتفاق الهام، مقدماً الشكر لمبعوث الاتحاد الأفريقي لجمهورية السودان على ما بذله من جهود كبيرة مع جميع الأطراف السودانية للوصول لهذا الاتفاق.

وأكد رئيس البرلمان العربي وقوف البرلمان العربي مع جمهورية السودان في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها، ودعمه ومساندته للحوار السياسي، داعياً كافة الأطراف السودانية من جهات رسمية وقوى وأحزاب سياسية وحركات مدنية وشبابية لدعم الاتفاق، والاستمرار في منهج الحوار والتوافق، ودعم المسار السياسي، والتغلب على تحديات المرحلة الانتقالية الحالية وصولاً إلى المرحلة الدائمة، تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني الشقيق.

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