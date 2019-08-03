كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 دولة عربية تحتفل الأحد بعيد الأضحى و المغرب يحتفل مع الهند و إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتفل 20 دولة بأول أيام عيد الاضحى يوم الأحد 11 أغسطس 2019، وهي كل من مصر، والسعودية، والإمارات، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، وموريتانيا، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، وقطر، والعراق.

وعلى عكس الـ 20 دولة السابق ذكرهم، أعلنت سلطنة عمان والمغرب وباكستان وإيران، وبنغلادش، والهند وبعض الدول الإسلامية في إفريقيا أن السبت هو غرّة شهر ذي الحجة، وسيكون الاثنين 12 أغسطس أوّل أيام عيد الأضحى.