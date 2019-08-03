كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء التايلاندي: تفجيرات بانكوك لا تؤثر على الاقتصاد والسياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس الوزراء التايلاندي بريوت تشان تشا، أن تفجيرات يوم الجمعة في بانكوك لم تؤثر سلبًا على الاقتصاد أو السياحة في البلاد.

ونقلت المتحدثة باسم الحكومة نارومون بينيوسينوات اليوم السبت عن رئيس الوزراء بأنه مطمئن إلى أن التفجيرات المتعددة في العاصمة لم تؤثر بأي حال على الاقتصاد التايلاندي أو صناعة السياحة، داعية أفراد الجمهور إلى عدم الذعر وإعطاء معلومات قد تؤدي إلى اعتقال أي من الجناة المشتبه بهم.

وقال رئيس الوزراء أن رئيس الوزراء نجح في تقديم تأكيدات للأجانب، بما في ذلك وزراء الخارجية الزائرون لأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ووزراء حوار حوار الآسيان بأن السلطات يمكن أن تبقي الوضع حاليًا تحت السيطرة.

ووفقًا للمتحدثة باسم الحكومة أعربت الشخصيات المهمة الأجنبية عن ثقتها في السلطات التايلندية في الحفاظ على إجراءات السلام والسلامة العامة في أعقاب هذه الحوادث غير المرغوب فيها.

Advertisements

وقالت إن السلطات كثفت الإجراءات الأمنية وبدأت التحقيق في التفجيرات المتسلسلة في العديد من مناطق العاصمة.

كما أمر نائب رئيس الوزراء براويت وونجسوون الشرطة والسلطات الأخرى بالقيام بدوريات على مدار 24 ساعة في شوارع بانكوك والمناطق التجارية والمناطق المزدحمة والمباني الحكومية.

وإلى جانب ذلك، اندلعت الحرائق بشكل منفصل في متاجر الملابس في منطقة براتونام ويعتقد أنها كانت مرتبطة بالتفجيرات المتعددة في أماكن أخرى.

كما قُبض على شابين من الشباب الجنوبيين لتورطهما المزعوم في وضع قنبلة زائفة يوم الخميس أمام مقر الشرطة الوطنية، الذي يقع بالقرب من فندق عُقد فيه اجتماع وزراء خارجية رابطة أمم جنوب شرق آسيا والاجتماعات الأخرى ذات الصلة.

