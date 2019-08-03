كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأفريقي يرحب باتفاق السلام "التاريخي" بين الجهات السياسية في موزمبيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، اليوم السبت باتفاق السلام الأخير الذي تم توقيعه بين الجهات السياسية الفاعلة في موزمبيق.

وأشاد رئيس الكتلة الأفريقية المكونة من 55 عضوًا في بيان باتفاق السلام الذي تم توقيعه بين رؤساء الأحزاب السياسية المتنازع عليها في موزمبيق، باعتباره "علامة تاريخية نحو إسكات الأسلحة في موزمبيق".

و قال بيان للاتحاد الافريقي صدر اليوم السبت "ترحب رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي بتوقيع اتفاق سلام بين رئيس موزمبيق، فيليب نيوسي، وزعيم حزب رينامو المعارض، أوسوفو مومادي، لوضع حد للأعمال القتالية المسلحة بين القوات الحكومية والجناح المسلح لرينامو".

كما دعا فكي "جميع أصحاب المصلحة الوطنيين إلى الحفاظ على الزخم الإيجابي ومضاعفة جهودهم نحو السلام الدائم والمستدام والمصالحة والاستقرار في البلاد".

وأكد رئيس الاتحاد الأفريقي مجددًا على "التزام الكتلة الإفريقية المستمر بدعم عملية السلام وكذلك جهود الحكومة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في البلاد".

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كما جاء اتفاق السلام بين رئيس موزمبيق فيليب نيوسي وزعيم حزب رينامو المعارض أوسوفو مومادي، الذي تم توقيعه يوم الخميس لإنهاء الأعمال القتالية، بعد أيام قليلة من نشر الاتحاد الإفريقي مهمته لتقييم ما قبل الانتخابات لمراقبة نزاهة الانتخابات المقبلة لموزمبيق يوم الاثنين الماضي.

وأشير إلى أن بعثة الاتحاد الأفريقي لتقييم الانتخابات في موزمبيق، والتي تتألف من أربعة خبراء انتخابيين إضافة إلى اثنين من موظفي مفوضية الاتحاد الأفريقي، ستجري مشاورات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في الانتخابات في الدولة الواقعة جنوب إفريقيا في الفترة من 29 يوليو إلى 2 أغسطس.

ووفقًا للاتحاد الأفريقي، من المتوقع أن تقوم مهمة التقييم السابقة للانتخابات "بتقييم حالة الاستعدادات للانتخابات من قبل جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك البيئة السياسية الحالية".

كما كانت الانتخابات العامة التي أجريت في 15 أكتوبر تشرين الأول تتكون بشكل أساسي من الأصوات الرئاسية والتشريعية والمحلية، وهو نموذج انتخابي جديد ناتج عن محادثات السلام بين الحكومة وحزب المعارضة الرئيسي رينامو.

