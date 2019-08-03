كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرصد: 31 قتيلا من قوات النظام والمليشيات الموالية له في انفجار مطار الشعيرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل 12 عنصراً من قوات النظام اليوم (السبت) في انفجار ذخيرة في مطار الشعيرات العسكري بمحافظة حمص، وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ووسائل إعلام تابعة للنظام.

وقال مدير المرصد، وفقاً لما ورد عن وكالة "الشرق الأوسط" رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: «قتل 12 عنصراً من قوات النظام جراء انفجار الذخيرة بعد ظهر السبت، إلا أن الأسباب لا تزال غير واضحة، إذا كانت ناجمة عن استهداف أو خلل فني».

وكانت وسائل إعلام تابعة للنظام أفادت في وقت سابق بسقوط قتلى جراء انفجار في مطار الشعيرات، وأشارت إلى أن الانفجار ناتج عن «خطأ فني خلال نقل ذخيرة منتهية الصلاحية».

Advertisements

ويُعد مطار الشعيرات أحد أبرز المطارات العسكرية في سوريا، وكان ينتشر فيه مقاتلون إيرانيون داعمون لقوات النظام. واستهدفته الصواريخ الأميركية في أبريل العام 2017 رداً على هجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون (شمال غرب) اتهمت واشنطن دمشق بتنفيذه وأودى بأكثر من 80 مدنياً.

ويعتبر مطار الشعيرات، المطار الرئيسي لطائرات «السوخوي 22»، ويربض فيه عدد كبير من طائرات «ميغ 23» و«ميغ 25» و«سوخوي 25 القاذفة»، ويضم الفرقة 22 واللواء 50 جوي مختلط.

والموقع الاستراتيجي للمطار جعله في السنوات الأخيرة محط اهتمام روسي وإيراني، خصوصاً أنه يتضمن فندقاً ومقراً وناديا للطيارين، إضافة إلى غرف للتدريب والتخطيط و40 حظيرة إسمنتية، ودفاعات جوية محصنة من صواريخ سام 6 وأنظمة دفاع جوي ورادارات. وفيه مدرجان أساسيان، طول أحدهما 3 كم.

وقبل الضربة الأميركية، اتخذت إيران منذ تدخلها في سوريا من مطار الشعيرات قاعدة لها لإدارة عملياتها في سوريا والعراق أيضا، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية، فيما عملت موسكو على تجهيزه ليصير قاعدة روسية ثانية في سوريا، بعد قاعدتها في حميميم بريف اللاذقية، على ساحل البحر الأبيض المتوسط.