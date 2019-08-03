نمرة: أنا ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني ومن حقي الوصول إلى فلسطين-فيديو

فيديو: يونس الميموني

قال الفنان حمزة نمرة إنه ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، كما من حقه الوصول إلى الشعب الفلسطيني وتقديم سهرات فنية هناك.

وأكد الفنان نمرة، في ندوة صحفية أقيمت الأسبوع الماضي، خلال فعاليات مهرجان ثويزا بطنجة، أنه يجب كسر الحصار والعزلة الثقافية المفروضة على الساكنة، عبر إحياء مجموعة من السهرات داخل المدن الفلسطينية.

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وكشف نمرة في جواب على سؤال “اليوم24” بخصوص اتهاماته بالتطبيع، على أنه تمت دعوته من بلدية رام الله، ودخل من الأردن عبر معبر الكرامة مثل أي مواطن فلسطيني.

وأشار نمرة، أنه قبل دخوله إلى الأراضي الفلسطينية عبر معبر الكرامة، قام باستشارة عدد من الحقوقيين المدافعين عن القضية الفلسطينية.