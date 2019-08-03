مأساة..صعقة كهربائية تقتل طفلا في مراكش..أسلاك عارية أنهت حياته

لقي طفل مصرعه، صباح اليوم السبت، في حادثة مأساوية إثر صعقة كهربائية بأحد مستودعات صنع “الباجور” العشوائية، بمركز جماعة الأوداية، بمراكش.

وأفادت مصادر “اليوم24″، أن الضحية، وهو قاصر يبلغ من العمر 15 سنة، لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالصعقة الكهربائية، حيث لم ينتبه لأسلاك كهربائية ذات الضغط العالي، فتعرض لصعقة أردته قتيلا على الفور.

وأضاف المصدر ذاته، أنه يجهل لحد الآن إن كان الهالك يعمل داخل المستودع الذي تعود ملكيته لمستشار جماعي، أن أنه ولج إليه فقط من أجل التزود بالماء، في انتظار نتائج تحقيقات مصالح الدرك الملكي التي انتقلت لعين المكان، وفتحت تحقيقا في الحادث.

هذا وقد جرى نقل جثة الهالك لمستودع الأموات بمراكش، وإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة، بمحكمة الإستئناف بمراكش.