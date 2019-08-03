كأس السوبر الفرنسي.. باريس سان جيرمان يهزم رين ويحافظ على اللقب للمرة السابعة على التوالي

قلب فريق باريس سان جيرمان، اليوم السبت، تأخره بهدف إلى فوز بهدفين لواحد، على نظيره رين، ضمن مباراة كأس السوبر الفرنسي، التي احتضنها ملعب شينزن في الصين.
وافتتح اللاعب ادرين هونو حصة التسجيل لصالح رين بعد مرور 13 دقيقة على بداية المواجهة، منهيا الشوط الأول بتقدم فريقه، قبل أن يظهر الدولي الفرنسي كيليان مبابي في الجولة الثانية ويحرز هدف التعادل لنادي العاصمة الفرنسية في الدقيقة 57، ليمنح زميله آنخيل دي ماريا بعد ذلك هدف التقدم والفوز بالمباراة في حدود الدقيقة 73.
وتمكن باريس سان جيرمان من الحفاظ على اللقب للمرة السابعة على التوالي، ورفع مجموع ألقابه في المسابقة إلى 11 لقبا، متفوقا بأربعة ألقاب عن الوصيف أولمبيك ليون.
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