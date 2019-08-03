حقوق الانسان: نسبة التلوث بمياه شط العرب الكيمائي 100% والجرثومي 60%

وقال المكتب في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "هذه النسب تشكل خطراً كبيراً على حياة المواطنين، واذ يراقب مكتب المفوضية بقلق بالغ انقضاء اشهر تلو أخرى دون وجود قرار جاد من رئاسة الحكومة ازاء العمل على اعداد خطة ستراتيجية متكاملة (رغم وعود تجاوزت العشرات) لمعالجة تلوث المياه في محافظة البصرة".وطالب مدير مكتب المفوضية في البصرة مهدي التميمي بـ"المعالجة الخاصة لمياه شط العرب وافرعه وخصوصا بعد الدراسات الأخيرة".

كما طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة، محافظ البصرة ورئيس مجلسها بـ"عقد جلسة لمجلس المحافظة ودعوة رئيس الحكومة ورئيس البرلمان وبحضور الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ القرارات الحقيقية بالمعالجات التي لن تقف مادامت البصرة هي من تجود باموالها، ليسجل ذلك الله والتأريخ وتخطه أنامل الأطفال على لوحة مستقبل العراق".



ولفت الى ان "مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة وبمعية أساتذة وباحثين ومنظمات مدنية ونشطاء سيوجه رسائلا مدعمة بابحاث رصينة خلال شهر آب إلى الزعامات الدينية والسياسية والشخصيات المدنية والاعلامية".