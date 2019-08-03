حقوق الانسان: نسبة التلوث بمياه شط العرب الكيمائي 100% والجرثومي 60%

كشف مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة، السبت، عن وصول نسبة التلوث بمياه شط العرب الكيمائي الى 100%، وفيما كانت نسبة التلوث الجرثومي 60%، طالب بعقد جلسة لمجلس المحافظة ودعوة رئيس الحكومة ورئيس البرلمان لاتخاذ قرارات حقيقية.
وطالب مدير مكتب المفوضية في البصرة مهدي التميمي بـ"المعالجة الخاصة لمياه شط العرب وافرعه وخصوصا بعد الدراسات الأخيرة".
كما طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة، محافظ البصرة ورئيس مجلسها بـ"عقد جلسة لمجلس المحافظة ودعوة رئيس الحكومة ورئيس البرلمان وبحضور الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ القرارات الحقيقية بالمعالجات التي لن تقف مادامت البصرة هي من تجود باموالها، ليسجل ذلك الله والتأريخ وتخطه أنامل الأطفال على لوحة مستقبل العراق".
ولفت الى ان "مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة وبمعية أساتذة وباحثين ومنظمات مدنية ونشطاء سيوجه رسائلا مدعمة بابحاث رصينة خلال شهر آب إلى الزعامات الدينية والسياسية والشخصيات المدنية والاعلامية".
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