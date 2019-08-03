رسمياً.. القوية الجوية يتعاقد مع الدوليين محمد صالح وميثم جبار

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2019-08-03 | 18:18
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اعلن نادي القوة الجوية، تعاقده مع اللاعبين الدوليين، محمد صالح وميثم جبار لتمثيل الفريق في المواسم الثلاث المقبلة.
وذكر النادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، تعاقدت بشكل رسمي مع الدوليين، الحارس محمد صالح والمدافع ميثم جبار للدفاع عن ألوان الفريق خلال الموسم المقبل".
وتابعت "تأتي عملية التعاقد مع الحارس محمد صالح وميثم جبار، ضمن أستقطابات الفريق للموسم المقبل".
وتابعت "تأتي عملية التعاقد مع الحارس محمد صالح وميثم جبار، ضمن أستقطابات الفريق للموسم المقبل".
واوضحت انه "تم مساء اليوم السبت، إنهاء إجراءات التعاقد مع اللاعبين بعقد رسمي يمتد لثلاث سنوات، قادمين من صفوف نادي الكرخ".
المحرر: محمد خليل
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