مجلس الانبار: مناطق رعاة الاغنام في المحافظة مازالت تحوي خلايا داعش

كشف مجلس محافظة الانبار، السبت، ان مناطق رعاة الاغنام مازالت "تشكل خطرا" على القوات الامنية كونها تحوي على خلايا لتنظيم "داعش".

وقال عضو المجلس فرحان محمد الدليمي في حديث لـ الخليج 365، إن "المناطق الصحراوية التي يتواجد فيها اعداد كبيرة من رعاة الاغنام ومن محافظات العراق المختلفة مازالت تشكل خطرا على القوات الامنية كونها مخترقة من قبل عناصر مجرمي داعش وتعد من اهم مناطق اختباءهم".



واضاف الدليمي، ان "مناطق رعاة الاغنام مناطق ذات مساحات كبيرة والتعامل معها يتطلب تطهيرها من خلايا التنظيم الارهابي الذين يرتدون ملابس رعاة الاغنام للتمويه عند اقتحام تلك المناطق"، مبينا ان "مناطق صحراء الرطبة والقائم ومناطق مختلفة من مدن الانبار وصولا الى المناطق الصحراوية التي تربط الانبار بمحافظتي نينوى وصلاح الدين يتواجد فيها اعداد كبيرة من رعاة الاغنام وبداخلها خلايا لارهابي داعش على الرغم من انتهاء عمليات ارادة النصر الامنية، مما يتطلب حملات امنية مستمرة للتطهير تلك المناطق".

