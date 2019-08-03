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2019-08-03 | 18:11
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كشف وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، سبب ذكره تسمية "آسيا سيل" على بطولة غرب آسيا لكرة القدم في افتتاح البطولة بمدينة كربلاء يوم الثلاثاء الماضي.
واوضح بالقول، "قلت بالحرف الواحد: "من أرض الرافدين نعلن أفتتاح بطولة اسيا سيل لاتحاد غرب اسيا وعلى بركة الله" وهو المسمى الرسمي للبطولة وليس بطولة غرب آسيا كما هو الحال مع البطولات السابقة".
وتابع "جاء ذلك عقب عقد الرعاية الذي وقعه الإتحاد العراقي لكرة القدم مع شركة آسيا سيل للإتصالات وتضمن فرض هذه التسمية، وخلاف ذلك يتم فرض غرامات مالية على الجهات التي تستخدم او تتعامل مع التسمية السابقة للبطولة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشباب: لهذا السبب تم تسمية بطولة غرب آسيا بـ'آسيا سيل' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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