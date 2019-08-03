أكد وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، السبت، المصادقة على المشاريع الحيوية في محافظة بابل وتنسيق الجهود الوطنية والدولية لإنجاز المشاريع في توقيتاتها المحددة.
وأشار الدليمي بحسب البيان، إلى" مصادقة الوزارة على جميع المشاريع الجديدة وخطة مشاريع الأبنية المدرسية التي قدمتها الحكومة المحلية مؤخراً ضمن موازنة العام الجاري".
ووجه تشكيلات الوزارة في محافظة بابل بـ "تقديم الدعم اللازم، وتنسيق الجهود وممارسة الدور الرقابي".
وأكد على "أهمية محافظة بابل في التراث الإنساني العالمي، والدور الذي يجب ان يتم زيادة تفعيله في قطاعات السياحة والخدمات، وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار"، مشدداً على "أهمية القطاع الخاص ودوره الريادي الواجب تحقيقه في مختلف القطاعات".
وأشار إلى "عدم ادخار الوزارة لأي جهد من شأنه تحسين مستوى الخدمات في عموم المحافظة"، مؤكداً على "استضافة الوزارة لحكومة بابل المحلية خلال الفترة المقبلة لتنسيق الجهود مع جميع الجهات ذات العلاقة في الحكومة المركزية والمجتمع الدولي، وتذليل جميع التحديات".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التخطيط يؤكد المصادقة على المشاريع الحيوية في بابل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.